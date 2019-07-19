Группа Accor ведет переговоры с банком «Санкт-Петербург» об открытии отеля на Марсовом поле

Банк «Санкт-Петербург» близок к подписанию соглашения об управлении гостиницей в здании Павловских казарм на Марсовом поле с группой Accor. Об этом “Ъ-СПб” рассказали четыре собеседника, сотрудничающие с Accor, и подтвердили источники на гостиничном и банковском рынке. Если соглашение будет подписано, то объект будет работать под брендом Raffles Hotels & Resorts.

В здании Павловских казарм банк «Санкт-Петербург» собирается открыть отель с инвестиционными апартаментами стоимостью 5 млрд рублей. Параметры гостиницы пока окончательно не утверждены, работы должны завершиться до 2023 года.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Raffles высаживается на Марсовом поле».