В Анапе запретили кататься на катамаранах

Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы предупредило отдыхающих об опасности катания в акватории Черного моря на катамаранах и надувных плавательных средствах. По словам спасателей, это связано с усилением отжимного северо-восточного ветра.

Напомним, во вторник, 16 июля, в связи со штормом, низкой температурой воды и сильным донным течением власти Анапы запретили купание на всех пляжах курорта. Сегодня, 19 июля, в Сочи на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем и действует штормовое предупреждение.

Дмитрий Михеенко