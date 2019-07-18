В Сочи объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Сочи на 18 и 19 июля. Сегодня и завтра на территории курорта ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метро в секунду. Кроме того, на реках города возможен резкий подъем уровня воды, а на малых водотоках - с достижением неблагоприятных отметок. Существует риск схода селей малого объема в горной зоне.

Также на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Жителям и гостям курорта спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи водоемов и выхода в горы. Не стоит также оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, 18 июля на территории региона местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза и сильный дождь. Ветер будет северо-западный, западный скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе его порывы достигнут 12-17 метров в секунду. Воздух прогреется до +24…+29°, местами - до +32°.

Василий Хитрых