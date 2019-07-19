Милонов предложил вдвое увеличить компенсацию за потерю и порчу багажа

Депутат Госдумы Виталий Милонов разработал поправки в Воздушный кодекс РФ о двойном увеличении штрафов для авиакомпаний за потерю и порчу багажа или ручной клади на внутрироссийских рейсах, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ. Проект планируется в ближайшее время внести в Госдуму.

Поправки предполагают штрафы за утрату, недостачу или повреждение багажа, груза без объявления ценности в размере их стоимости, «но не более 1,2 тыс. руб. за килограмм веса багажа или груза». В настоящее время штраф для авиаперевозчиков составляет не более 600 руб. за килограмм. Кроме того, депутат предлагает установить штрафы за утрату, недостачу или повреждение ручной клади в размере ее стоимости, а в случае невозможности ее установления — в размере не более 22 тыс. руб. (сейчас — 11 тыс. руб.)

Агентство отмечает, что законопроект поддержал экспертно-консультативный совет по совершенствованию законодательства в сфере экономической политики, промышленности и науки «Единой России».

Также господин Милонов предложил дать пассажирам право на бесплатное получение необходимой, своевременной и достоверной информации, связанной с авиаперелетом. По словам депутата, некоторые авиакомпании обязывают своих клиентов оплачивать звонки в колл-центр по любым вопросам, включая информацию о времени рейса и отмене бронирования.