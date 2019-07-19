Застройщика апартаментов Skala в Краснодаре потребовали признать банкротом

Московское ООО «Аркада» подало заявление в Арбитражный суд Республики Адыгея о признании застройщика апартаментного комплекса Skala в центре Краснодара - ООО «Кэпитал инвест» - банкротом. Рассмотрение дела назначено на 30 июля.

Как сообщает “Ъ-Кубань”, мэрия кубанской столицы продлила разрешение на строительство высотки на пересечении Северной и Аэродромной до 2021 года. Предполагалось, что «Скалу» введут в эксплуатацию еще в октябре 2017 года.

Изначально ООО «Кэпитал инвест» (ГК AXIS) планировало построить многофункциональный центр с подземной автостоянкой в 25 надземных и три подземных этажа. Администрация края через суд потребовала снизить этажность высотки, и краевой суд удовлетворил иск. В итоге мэрия потребовала снизить максимальную высоту здания до 19 этажей.

Василий Хитрых