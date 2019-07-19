Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей

Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата. За два года этот показатель вырос на 38%. Средняя зарплата в категории зарабатывающих больше 1 млн руб. равна 2,4 млн руб., подсчитал РБК.

Больше других получают в сферах культуры и спорта (средняя зарплата 5,8 млн руб.). На втором месте — сотрудники сферы прочих услуг (3,7 млн руб.), на третьем — те, кто кто занимается производством нефтепродуктов, кокса, химвеществ и лекарств (2,7 млн руб.).

Больше всего работников с зарплатами более 1 млн руб.— в сферах торговли и ремонта транспорта — 1960 человек. Меньше всего — в сфере водоснабжения и утилизации отходов — 13 человек.

О чем еще говорят данные Росстата по зарплатам россиян — в публикации “Ъ” «Поводов для зависти все меньше».