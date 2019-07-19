В разных районах Петербурга ограничат движение транспорта

В Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта. В частности, с 20 июля по 7 октября в связи с производством работ по реконструкции теплосети для автомобилистов будет полностью перекрыт боковой проезд проспекта Славы — от дома 30 по проспекту Славы до Будапештской улицы. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Кроме этого, с 20 по 27 июля из-за ремонта тротуаров ограничивается движение транспорта по Можайской улице — от набережной Обводного канала до Загородного проспекта, без перекрестков. Также до 20 августа продолжит действовать ограничение движения по Челябинскому мосту, где ремонтируют дорожное покрытие.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за подготовки и проведения Главного военно-морского парада в центре Петербурга перекроют несколько улиц и мостов.