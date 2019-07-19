Депутат предупредил правительство об опасности создания единого оператора камер фиксации нарушений ПДД

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») предупредил правительство об опасности для автомобилистов и для рынка появления единого оператора дорожных камер, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо. По мнению господина Лысакова, появление единого оператора «уничтожит рынок и приведет к существенному завышению затрат бюджета».

Запред комитета Госдумы отправил письма с обращением к премьер-министру Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке, главе администрации президента РФ Антону Вайно и главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву. В письмах господин Лысаков отмечает обеспокоенность самих производителей камер фиксации нарушений, экспертов, общественных организаций и СМИ инициативой «передать в руки единого поставщика» все работы, связанные с обслуживанием этой техники на дорогах. Он добавил, что «благодаря открытости этого рынка и здоровой конкуренции» появились новые производители устройств для фиксации, однако создание единого оператора вредно для рынка и государства. По словам депутата, в создании монополии заинтересованы структуры, которые ставят перед собой цель осваивать «немалые бюджетные средства регионов».

«Прошу вас взять данный вопрос на контроль и принять меры в рамках вашей компетенции, учитывая то, что планируемые изменения в сфере применения систем фотовидеофиксации могут быть крайне болезненно восприняты автомобильным сообществом»,— говорится в письме. Господин Лысаков отметил, что это «может реально нарушить существующий социально-политический баланс».

«Прокуратура недавно на примере нескольких регионов подтвердила, что происходит огромное количество нарушений при применении, в частности, камер, которые используют физические лица, заключившие соответствующий договор с местными органами исполнительной власти»,— заявил депутат агентству. Он полагает, что создание единого оператора приведет к тому, «что будет процветать коррупция, это просто перехват финансового потока».

Ранее в Минкомсвязи выступили против передачи структуре «Ростеха» функций всероссийского закупщика и оператора дорожных камер, поскольку это разрушит «конкурентный рынок с хорошей динамикой». Его нынешние участники также против монополизации, отмечая, что она угрожает не только ростом цен, но и невозможностью адаптации системы под нужды конкретного региона.

Подробнее — в материале “Ъ” «“Ростех” отодвигают от дорожных камер».