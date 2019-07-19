Правительство ускорит выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Правительство поменяет порядок выплат на жилье для пострадавших от паводка в Иркутской области. Чтобы ускорить процесс, деньги будут выделять, не дожидаясь формирования итоговых списков, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов. Накануне, 18 июля, правительство утвердило выделение из резервного фонда более 14 млрд руб. на выплаты пострадавшим. Деньги пойдут, в частности, на проведение капитального ремонта и строительство новых домов.

«Принято также решение о том, что в ситуации с пострадавшими от наводнения в Иркутской области будет изменен порядок выплат. В отличие от обычной практики для получения денег гражданам не надо будет дожидаться выверения и согласования окончательных списков, выплаты будут осуществляться по мере проверки документов»,— рассказал пресс-секретарь.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Погибло 25 человек, разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Полностью или частично имущества лишилось около 33 тыс. человек. Пострадавшие клиенты страховых компаний потребовали около 350 млн руб. на компенсацию ущерба.

Подробнее о наводнении в регионе — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».