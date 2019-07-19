Для спасения Поли Ярушкиной не хватает 935 450 руб.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «У девочки злокачественная опухоль головного мозга — анапластическая эпендимома четвертого желудочка. Полю уже прооперировали, опухоль удалили полностью, но раковые клетки еще сохраняются. Учитывая агрессивный характер опухоли и высокий риск рецидива, требуется протонное облучение. Главное преимущество этого вида лечения — прицельное разрушение злокачественных клеток. Это минимизирует воздействие на здоровые окружающие ткани. Такой метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребенка».

Стоимость протонной терапии 2 520 800 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 552 350 руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 935 450 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Полю Ярушкину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Полиной мамы — Ирины Петровны Ярушкиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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