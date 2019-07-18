С воронежских управляющих и ресурсоснабжающих организаций взыскали 20 млн рублей штрафов

С начала 2019 года мировые суды и госжилинспекция вынесли более 600 постановлений о привлечении к административной ответственности управляющих и ресурсоснабжающих организаций, сообщили “Ъ-Черноземье” в облправительстве. Речь идет об административных правонарушениях, возбужденных государственными жилищными инспекторами. К примеру, по результатам внеплановой проверки ООО «Управляющая компания» выяснилось, что на контейнерных площадках по улице Гоголевской и Терешковой в Борисоглебске длительное время оставался бытовой мусор и порубочные остатки. «Решение в пользу госжилинспекции устояло в кассационной инстанции. Арбитраж пришел к выводу, что именно управляющая организация несет ответственность перед жителями дома за оказание всех услуг и выполнение работ, предусмотренных договором управления, заключенном ею с собственниками помещений в многоквартирном доме»,— отметили в облправительстве.

О смене собственника воронежского регоператора по обращению с отходами — в материале “Ъ-Черноземье”.

Владимир Зоркий