Генсек ОБСЕ рассказал, кто мешает наблюдателям работать на Украине

Передвижению наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) чаще мешают в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областях, сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью “Ъ”. «Около 70% случаев ограничения свободы передвижения наблюдателей было зафиксировано на территории, неподконтрольной властям»,— сказал он.

Господин Гремингер также отметил ситуацию с обеспечением безопасности и охраны наблюдателей. «Представители миссии продолжают подвергаться серьезным рискам, подчас попадая под перекрестный огонь. Таких инцидентов за минувшие недели было несколько. Это должно прекратиться»,— заявил генсек ОБСЕ.

По словам Томаса Гремингера в Донбассе ОБСЕ продолжает сталкиваться с «неуважительным отношением» к оборудованию миссии. «Наши беспилотные летательные аппараты должны иметь возможность мониторить ситуацию без того, чтобы их сигналы подавлялись, а они сами подвергались обстрелам. За последние полгода мы потеряли множество дронов, в том числе как минимум восемь с малым радиусом действия»,— рассказал он.

Об «окне возможностей» на Украине Томас Гремингер рассказал в интервью “Ъ”.