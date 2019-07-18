Morgan Stanley отчитался не так плохо, как ожидали аналитики

Morgan Stanley отчитался в четверг, 18 июля, о падении чистой прибыли на 9% по итогам второго квартала — с $2,4 млрд, зафиксированных в прошлом году, до $2,2 млрд, или $1,23 на акцию. Этот результат оказался лучше прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, которые ожидали увидеть этот показатель на уровне $1,14. Выручка же банка оказалась примерно на $250 млн выше прогнозов, достигнув $10,24 млрд. На этом фоне акции Morgan Stanley на открытии торгов в Нью-Йорке растут в цене примерно на 0,7%.

Отметим, что подразделение банка по управлению благосостоянием клиентов добилось рекордно высокой для себя выручки $4,4 млрд, продемонстрировав рост 1,9% по сравнению с прошлым годом. Именно этот бизнес приносит больше всего прибыли Morgan Stanley, на его долю приходится 43% доходов банка. В то же время выручка от торговли акциями сократилась по сравнению с прошлым годом на 14% — худший показатель среди всех крупных американских банков в этом квартале. Впрочем, в самом Morgan Stanley заверяют, что столь негативная динамика связана в первую очередь с очень хорошими показателями прошлого года.

Кирилл Сарханянц