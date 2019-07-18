Экс-главу правления «Нефтяного альянса» арестовали по делу Пирумова

Бывший председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор арестован по подозрению в мошенничестве и участии в преступном сообществе. «Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Григора меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 сентября»,— цитирует ТАСС решение судьи Басманного суда.

Господин Григор является фигурантом дела в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, обвиняемого в организации мошеннического хищения 450 млн руб., выделенных на строительство объектов Эрмитажа. Ему предъявлены обвинения в создании и участии в ОПС (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Это второе уголовное дело в отношении экс-замминистра. Ранее Дорогомиловский суд приговорил его к 1,5 года колонии и штрафу в 300 тыс. руб. за хищение 164 млн руб. при реставрации культурных объектов.

Подробнее о первом деле читайте в публикации “Ъ” «Григорию Пирумову удвоили срок».