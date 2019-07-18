Биткойн подорожал почти на $1 тыс. за полчаса

Биткойн снова стоит больше $10 тыс. благодаря стремительному скачку в цене на $1 тыс. всего за полчаса. Еще в районе 17:00 по московскому времени средневзвешенный курс биткойна на Coindesk равнялся примерно $9,3 тыс. Однако уже через полчаса он торговался у отметки $10,2 тыс.

После этого самая популярная криптовалюта продолжила расти в цене и на момент публикации новости стоила более $10,5 тыс. Таким образом, за 18 июля биткойн подорожал почти на 10%.

Столь резкий скачок стоимости цифровой валюты связан с массовым закрытием коротких позиций по фьючерсам в паре биткойн/доллар. Об этом свидетельствуют данные твиттер-бота WhaleCalls, который отслеживает сделки с биткойном на рынке.

Кирилл Сарханянц