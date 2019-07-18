До пяти лет на выброс Руководителей предприятия по переработке отходов в Новокузнецке обвиняют в загрязнении атмосферы

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей ООО «Роса-1» (зарегистрировано в Москве), которым инкриминируют «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» подразделения фирмы в Новокузнецке. По версии следствия, выброс вредных веществ в ходе переработки отработанных масел на предприятии «Росы-1» в сентябре 2018 года вызвал отравление 53 работников АО «Евраз ЗСМК». Гендиректору ООО «Роса-1» Ивану Бабенко, руководителю новокузнецкого подразделения фирмы Наталье Столбовой и начальнику производства Виктору Сальникову грозит до пяти лет лишения свободы. Вины они не признают.

Как сообщил “Ъ” адвокат ООО «Роса-1» Петрос Иерусалимский, следствие ознакомило руководителей компании с обвинением в связи с окончанием расследования по поводу выброса вредных веществ в Новокузнецке в сентябре 2018 года. Следствие считает источником выброса предприятие «Росы-1» по переработке промышленных масел, работающее в пусконаладочном режиме. В дальнейшем дело будет направлено на утверждение прокуратуры для передачи в суд. В компании считают выдвинутые обвинения абсурдными.

По словам господина Иерусалимского, уголовное дело полностью основано на материалах административного производства по постановлению инспектора Росприроднадзора, которое было вынесено по случаю о выбросе вредных веществ, якобы имевшем место при работе установки по переработке отработанного масла на предприятии «Росы-1».

Постановление было вынесено после ряда жалоб работников сталепрокатного производства соседнего АО «Евраз ЗСМК» (ЗСМК — Западно-Сибирский металлургический комбинат, Запсиб) — производства расположены в пределах одной промышленной зоны.

По данным адвоката ООО «Роса-1», в уголовном деле фигурируют 53 потерпевших: некоторым из них потребовалась госпитализация. Были ли у обратившихся за медицинской помощью работников комбината установлены диагнозы, связанные с выбросом веществ, адвокат не смог уточнить. Первоначально следствие предъявляло руководству компании и ее подразделения в Новокузнецке обвинения по ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»; предусматривает наказание в диапазоне от штрафа в размере 200 тыс. руб. до двух лет лишения свободы), но в итоге переквалифицировало на ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), предусматривающую наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

По сведениям “Ъ”, работники Запсиба стали жаловаться на плохое самочувствие, когда установка ООО «Роса-1» включалась: это якобы было видно непосредственно с Космического шоссе в Новокузнецке, по которому металлурги едут на работу.

Гендиректор компании Иван Бабенко заявил “Ъ”, что это невозможно: по его словам, принцип работы установки по переработке масел исключает выброс, тем более видимый с большого расстояния. Господин Бабенко сообщил, что две аналогичные установки на предприятиях компании в Калининграде и Амурской области работают, как в Новокузнецке, в режиме пусконаладки и никаких претензий не вызывают. «Роса-1» считает, что сам Запсиб является крупнейшим загрязнителем окружающей среды, приводя в качестве доказательства мониторинг департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области за 2018 год. По мнению экологов, разделить выбросы Запсиба и соседних предприятий невозможно.

При этом господин Бабенко признал, что компании в октябре 2018 года не удалось оспорить постановление Росприроднадзора от 21 сентября 2018 года, которое суд не стал отменять, посчитав, что данных о других источниках загрязнений в день предполагаемого выброса не представлено и источником следует считать производство ООО «Роса-1». При этом сам Росприроднадзор в декабре 2018 года свое постановление отменил.

Отметим, что АО «Евраз ЗСМК» является крупнейшим загрязнителем атмосферы в Новокузнецке и всей Кемеровской области. Согласно принятой в этом году пятилетней экологической программе, к 2024 году комбинат планирует снизить валовые вредные выбросы на 61 тыс. тонн, или на 20% по отношению к нынешним, и войти в установленный норматив предельно допустимых валовых выбросов — 228 тыс. тонн в год.

Новокузнецк входит в список 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городов, которые фигурировали в майском указе Владимира Путина.

В них, согласно принятому ранее закону, со следующего года должен быть введен эксперимент по квотированию загрязняющих выбросов в атмосферу. К концу 2021 года планируется снизить общий объем выбросов в этих городах на 5%, а к 2024 году — на 22%.

Игорь Лавренков, Кемерово