ТИК Колпинского района отказалась создавать избирательные участки вне Петербурга

Территориальная избирательная комиссия №21 в Колпинском районе отказалась создавать участки для голосования вне пределов Петербурга, сообщает «Фонтанка.ру». Комиссия ТИК приняла решение 18 июля.

За ТИК №21 закреплено семь участков в Киришском и Лужском районах Ленинградской области, однако члены комиссии, присутствовавшие на заседании сегодня, в большинстве проголосовали против открытия «дачных» избирательных участков.

Напомним, что против создания участков для голосования на территории Псковской и Ленинградской областей ранее выступили кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко и депутат Заксобрания Петербурга, кандидат в губернаторы от «Гражданской платформы» Михаил Амосов.