Депутат ЗакСа Михаил Амосов попросил ЦИК отменить решение о создании участков для голосования вне Петербурга

Депутат Заксобрания Петербурга, кандидат в губернаторы от «Гражданской платформы» Михаил Амосов направил в ЦИК обращение, в котором потребовал отменить решение Петербургской избирательной комиссии о создании участков для голосования на территории Псковской и Ленинградской областей. Текст обращения он разместил на своей странице в одной из соцсетей.

Господин Амосов в своем обращении указывает, что создавая участки вне пределов Петербурга, горизбирком вышел «за рамки своих полномочий». Кроме того, он выразил удивление тем, что избирательные участки предполагается открыть на территории более удаленной от Петербурга Псковской области, а не на территории Новгородской области или Карелии. Кандидат в губернаторы добавил, что с таким же успехом можно было бы организовать выборы для петербуржцев, отдыхающих в Крыму или Краснодарском крае.