Для инвесторов в Ленобласти создадут единую цифровую платформу

В Ленинградской области, в рамках проекта «Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы», будет создана единая цифровая платформа. Новый сервис призван упростить и ускорить выдачу инвесторам разрешений на строительство.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, необходимые сведения инвесторы смогут получать онлайн, а количество процедур для получения разрешений на строительство сократится в три раза.

Предполагается, что цифровая платформа заработает в 2021 году, при этом получить градпланы земельных участков через интернет инвесторы смогут уже в конце 2020 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленобласть предложила Смольному синхронизировать налоговые льготы для инвесторов, снизив ставку по налогу на прибыль с 20% до 10%.