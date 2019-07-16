Ленобласть предложила Петербургу синхронизировать налоговые льготы

Власти Ленобласти предложили Смольному снизить ставку по налогу на прибыль для инвесторов с 20% до 10%. Об этом было заявлено на заседании координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития.

«Петербургу и Ленобласти есть смысл договориться и синхронизировать льготы по налогу на прибыль. Идеально, чтобы сроки предоставления и критерии получения льгот тоже совпадали»,— объяснил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов. Он также добавил, что субъектам нет смысла усиливать конкурентное преимущество за счет предоставляемых льгот, так как для потенциального инвестора этот фактор не играет ключевую роль. Важнее для бизнеса близость рынков сбыта и наличие трудовых ресурсов территории, отметил господин Ялов.

Как сообщал “Ъ-СПб”, региональные чиновники разрабатывают законопроект, двое снижающий ставку по налогу на прибыль. Претендовать на льготы смогут компании, получившие статус региональных инвестиционных проектов (РИП) и вложившие в проект от 50 млн рублей. Действовать льгота будет до тех пор, пока ее объем не превысит половину от общей суммы инвестиций.

Ольга Кантемирова