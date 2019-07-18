В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего. Господина Насибулина подозревают в хищении не менее 20 млн руб., выделенных из бюджета страны на проведение научно-исследовательских работ при производстве непромокаемых тканей, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие считает, что в ноябре-декабре 2016 года Рушан Насибулин вступил в сговор с исполнительным директором компании ООО «Инмед» Александром Внучкиным и неустановленными лицами для хищения бюджетных средств в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности». Фигуранты заключили от имени компании договор с Министерством промышленности и торговли на частичную компенсацию затрат при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при реализации проекта «Разработка технологии ламинирования текстильных мембранных материалов для верхней одежды». По версии следствия, стоимость контракта была завышена, а минимум 20 млн руб. было выведено с лицевого счета Минпромторга с использованием фиктивных документов.

ОО «Инмед» известно тем, что с зимы 2014-го до лета 2017-го им владел глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Марина Царева, Санкт-Петербург