В новой «Русалочке» может появиться Хавьер Бардем

Как сообщает Variety, испанский актёр Хавьер Бардем ведёт переговоры с Disney о возможных съемках в новой экранизации «Русалочки». Ему предложили роль морского царя Тритона — отца Ариэль. Уже известно, что роль самой Ариэль сыграет 19-летняя темнокожая певица и актриса Холли Бейли, а злую Урсулу — комедийная актриса Мелисса Маккарти. А если еще и другие переговоры пройдут успешно, то в роли принца предстанет Гарри Стайлс.

Режиссером картины станет Роб Маршалл, среди его работ наибольшую известность получили фильм «Чикаго» (2002) и ремейк бродвейского мюзикла «Кабаре». В фильме прозвучат оригинальные песни из мультфильма 1989 года и новые мелодии композитора Алана Менкена. Вышедшая 30 лет назад история «Русалочки» стала настоящим хитом студии Disney.