Алексей Герман-младший готов выступить поручителем в отношении задержанного продюсера

Известный кинорежиссер Алексей Герман-младший готов выступить поручителем в отношении бизнесмена и продюсера его фильма «Довлатов» Рушана Насибулина, задержанного по подозрению в хищении 20 млн рублей при исполнении госконтракта с Минпромторгом. В настоящий момент в Куйбышевском районном суде Петербурга решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что бывший директор компании ООО «Инмед» Рушан Насибулин и ее соучредитель Александр Внучкин были задержаны после обысков в среду, 17 июля. Они проходят фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Резонанса делу добавляет тот факт, что ранее компанией «Инмед» владел глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.