Макрон приедет в Москву на юбилей Победы

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут в Москве в 75-ю годовщину победы СССР в Великой Отечественной войне. «Эмманюэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года»,— говорится на сайте Кремля.

В четверг, 18 июля, у президентов состоялся телефонный разговор, инициатором которого стал господин Макрон. В ходе беседы среди прочего был намечен график предстоящих контактов в различных форматах.

Кроме того, стороны обсудили положение дел, сложившееся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). «С обеих сторон подчеркнуто, что СВПД является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения. Отмечена целесообразность консолидации усилий всех государств»,— отмечает пресс-служба Кремля.

Также политики обменялись комментариями по поводу конфликта в Сирии, а также ситуации на Украине, отметив готовность активизировать совместную работу в рамках «нормандского формата».

Президент России Владимир Путин также пригласил на празднование 75-летия Победы канцлера ФРГ Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа. В этом году на мероприятия в честь 74-й годовщины Дня Победы зарубежные лидеры приглашены не были.