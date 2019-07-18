«Силовые машины» завершили изготовление оборудования для Рыбинской ГЭС

ПАО «Силовые машины» изготовили рабочее колесо гидротурбины для гидроагрегата №3 Рыбинской ГЭС. Поставка оборудования на гидроэлектростанцию запланирована на август текущего года, сообщили в пресс-службе петербургского предприятия.

Оборудование изготовлено в рамках договора по замене трех агрегатов Рыбинской ГЭС, подписанного между «Силовыми машинами» и «РусГидро» в 2015 году. Первый из трех ГА был введен в эксплуатацию в марте 2018 года. Срок завершения проекта — сентябрь 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что совместное предприятие ПАО «Силовые машины» и немецкого концерна Siemens подало заявление в Минпромторг РФ о заключении СПИК на локализацию большой газовой турбины.