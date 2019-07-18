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Высокоскоростную железную дорогу Москва – Петербург могут провести до Минска

В рамках проведения VI форума регионов России и Белоруссии участники мероприятия предложили правительствам двух государств проработать вопрос реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом, Москвой и Минском. Об этом сообщает «РИА Новости».

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании, отметила, что специалисты уже работают над созданием транспортных коридоров, в том числе скоростных железнодорожных магистралей.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в конце этого года могут рассмотреть новую конфигурацию проекта ВСМ между Петербургом и Москвой.

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