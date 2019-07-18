Mazda обновила хэтчбек Mazda2

Mazda2. Фото: Mazda

Mazda2. Фото: Mazda

Автомобиль получил новые фары, которые могут иметь адаптивный светодиодный свет, измененные фонари, иную решетку радиатора, переработанные бампера. В салоне появились новые передние сиденья, а также улучшились материалы отделки и шумоизоляция.

Технические изменения свелись к перенастройке подвески для большего комфорта, модернизации системы G-Vectoring Control, расширению числа электронных ассистентов водителя и добавлению мультимедийной системе поддержки Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, ранее Mazda представила новое поколение модели Mazda3 — седан и хэтчбек дебютировали в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.