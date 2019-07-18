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McLaren 600LT получил спецверсию от MSO

Компания McLaren представила эксклюзивное купе 600LT, созданное придворным тюнинг-ателье McLaren Special Operations (MSO).

Автомобиль стал последним экземпляром модели 600LT, а также 1000-й машиной, проданной автосалоном McLaren London. Спорткар отличается карбоновым аэродинамическим обвесом с воздухозаборником на крыше, облегченными колесными дисками с титановыми болтами, а также другими аксессуарами.

Салон отделан черной алькантарой, дополненной вставками оранжевого цвета. На подголовниках сидений вышит логотип 600LT и такая же эмблема выгравирована на алюминиевой накладке педали газа. Автомобиль отличается богатой комплектацией, включающей в себя множество опций.

Технически McLaren 600LT, премьера которого состоялась в июне 2018 года, не изменился. Купе сохранило 3,8-литровый 600-сильный турбомотор и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.

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