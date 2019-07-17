В Петербурге задержан крупный предприниматель и продюсер Рушан Насибулин

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после проведенных обысков задержали в поселке Лисий Нос крупного бизнесмена Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего. Вместе с ним задержан также предприниматель Александр Внучкин, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере). Речь может идти о хищении 20 млн рублей. при работе по госконтракту с Минпромторгом. В материалах упоминается разработка технологий при производстве мембранных непромокаемых тканей для гражданской текстильной промышленности.

Интернет-газета уточняет, что оба задержанных имеют прямое отношение к петербургской компании ООО «Инмед», которой ранее владел глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Следствие ходатайствовало в суд об аресте Насибулина и Внучкина.