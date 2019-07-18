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Lexus представил внедорожный концепт-кар GXOR

Компания Lexus представила концепт-кар GXOR (GX Off-Road), построенный на базе внедорожника Lexus GX.

Автомобиль, сделанный с учетом пожеланий владельцев машин этой модели, получил новые амортизаторы и 18-дюймовые колесные диски с внедорожными покрышками.

На внедорожник установили силовой бампер со встроенной лебедкой, металлические пороги, защиту днища, шноркель и дополнительный багажник на крыше с закрепленными на нем солнечными батареями, ящиками для хранения вещей и грязевыми трапами.

Оборудование Lexus GXOR включает в себя дополнительный свет на крыше, встроенную радиостанцию, холодильник, ящик для вещей в багажнике и систему контроля жилого прицепа, который идет комплекте с внедорожником.

Напомним, премьера обновленного Lexus GX 460 состоялась в июне 2019 года.

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