Lexus обновил внедорожник GX 460

Lexus GX 460. Фото: Lexus

Lexus GX 460. Фото: Lexus

Lexus GX 460. Фото: Lexus

В рамках обновления появилась новая решётка радиатора с узором из L-образных элементов, изменилась форма фар, оптика теперь устанавливается полностью светодиодная. Руль стал трехспицевым, появились новые сочетания цветов и материалов внутренней отделки.

Технически Lexus GX 460 не изменился. Автомобиль оснащается, как и раньше, 305-сильным 4,6-литровым V8 с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

После рестайлинга все машины поставляются с фирменным комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System+, а также с двумя дополнительными USB-разъемами. Также доступны два варианта опциональных пакетов — Sport Design Package со спортивным декором кузова и внедорожный Off-Road Package с дополнительной защитой топливного бака, камерами кругового обзора и системами Multi-Terrain Select и Crawl Control.

Текущее поколение Lexus GX на российском рынке, напомним, стоит от 4,6 млн руб. Сроки появления рестайлинговой версии модели в России пока не названы.