Экс-глава белгородского филиала МРСК получил девять лет колонии за хищения

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по резонансному уголовному делу о хищении средств ОАО «МРСК Центра» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В части предполагаемой организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) они оправданы. Бывший гендиректор белгородского филиала МРСК Виктор Филатов, получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима (гособвинение просило 12 лет строгого режима). Кроме того, бывшие руководители и сотрудники ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») Станислав Милькин и Алексей Зеленский получили по восемь лет, Павел Тищенко — семь лет, Александр Пивоваров — шесть лет и был освобожден в зале суда. Подсудимые, в защиту которых выступал омбудсмен по делам предпринимателей Борис Титов, напомним, свою вину отрицали.

Фигуранты уголовного дела были задержаны еще в 2015 году в рамках совместной операции СЭБ ФСБ, ГУЭБиПК МВД и СКР. Само же расследование начали за два года до этого после обращения в правоохранительные органы руководства МРСК Центра. В госкомпании утверждали, что один из бывших ее руководителей Евгений Макаров заключил ряд экономически невыгодных для МРСК Центра аутсорсинговых договоров, в результате чего обществу был нанесен ущерб на сумму не менее 880 млн руб. Господина Макарова объявили в розыск, заподозрив в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) при фиктивной передаче из территориальных органов МРСК Центра сотрудников в сервисную компанию «КорСсис», руководителем которой являлась его жена Тамара Макарова. В рамках начавшегося расследования был изучен только один эпизод, связанный с хищением денег «Курскэнерго» на 240 млн руб. При этом правоохранители не исключали, что новые расследования будут инициированы уже после приговора.

Подробнее о рассмотрении дела белгородских энергетиков — в материале “Ъ” «Энергетикам запросили строгий режим».

Ирина Лобанова