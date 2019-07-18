Челябинский бизнес попросит правительство РФ заморозить тарифы на все виды ресурсов

Челябинское областное отделение «Опоры России» готовит обращение к правительству РФ с просьбой заморозить рост тарифов на электроэнергию и теплоснабжение для бизнеса на два-три года. По мнению челябинских предпринимателей, это необходимо сделать из-за постоянного увеличения финансовой нагрузки, которая может привести к банкротству малых и средних предприятий. К разработке документа будет привлечено экспертное сообщество, сообщили в пресс-службе реготделения «Опоры России».

Наибольшие опасения челябинских предпринимателей связаны с ростом тарифов на электроэнергию, который произошел в Челябинской области с 1 июля. Увеличение стоимости совпало по времени со сменой гарантирующего поставщика. По подсчетам «Опоры России», ООО «Уралэнергосбыт» будет выставлять счета на 10-15% выше, чем прежний ГП. Кроме того, за предыдущие пять лет цена на электроэнергию для бизнеса возросла в среднем на 40%.

«С учетом роста цен на бензин, газ, тепло, коммунальные услуги и ТБО, видится бесперспективность ожидания эффективной инвестиционной деятельности, роста производительности труда, заработной платы, увеличения покупательной способности»,- констатируют в челябинской «Опоре России».

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», для малого и среднего бизнеса рост цен на электроэнергию, который произошел 1 июля, оказался существенным. Только сбытовая надбавка, которую получает «Уралэнергосбыт» с коммерческих структур, выросла в 2,5–3 раза. Также на 3% вырос котловой тариф на услуги по передаче электрической энергии. Основную часть стоимости составляет цена на электроэнергию, которую гарантирующий поставщик приобретает на оптовом и розничном рынке, она не контролируется государством и постоянно растет.