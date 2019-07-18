СКР возбудил очередное уголовное дело об организации игорного бизнеса в Петербурге

Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в отношении двух мужчин и одной женщины возбуждено уголовное дело. Они обвиняются по ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр), сообщили в СКР.

Согласно материалам дела, подозреваемые проводили азартные игры с помощью 29 игровых автоматов вне игорной зоны, в одном из домов на Искровском проспекте. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что подпольный игорный салон обнаружили также в одном из домов на Ленинском проспекте. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух женщин.