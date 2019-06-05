В Петербурге возбудили очередное уголовное дело о незаконном игорном бизнесе

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) в отношении двух женщин. Фигурантки дела подозреваются в том, в начале июня 2019 года, используя более 20 игровых автоматов, организовали и проводили незаконные азартные игры в квартире одного из домов по Ленинскому проспекту. Об этом сообщили в региональном ГСУ СКР.

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге были отправлены под стражу руководители и сотрудники ООО «Вексельная система "Нева"», которых также подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр.