Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о новой концепции авто марки Bentley.

В своей штаб-квартире в Крю компания Bentley показала концептуальную модель EXP 100 GT. Цифры в индексе указывают на то, что проект приурочен к столетию британской марки. GT — это Gran Turismo, то есть машина для быстрых и роскошных путешествий. А первые три буквы можно трактовать по-разному. И как experiment, и как experience. Одним словом, автомобиль — попытка заглянуть в будущее. Bentley даже дату конкретную называет — 2035 год. Итак, что же нас будет ждать через полтора десятка лет?

Понятное дело, мы еще больше будем заботиться об экологии. Поэтому привод у автомобиля, конечно же, электрический. Лакокрасочное покрытие кузова изготовлено из переработанной рисовой шелухи. А подобный коже органический текстиль для внутреннего убранства — из отходов виноделия. И второй вывод, который можно сделать: имущественное расслоение в обществе достигнет такого уровня, что во избежание классовой неприязни богатые захотят еще большей приватности. При необходимости автомобиль может перейти в полностью автономный режим движения. Управление возьмет на себя автопилот. Стеклянный купол машины потеряет свою прозрачность, а то, что происходит за бортом, будет демонстрироваться на мониторах в салоне. Более того, автомобиль может улавливать игру света и тени, направление потоков воздуха, а также звуки и запахи снаружи, и тут же синтезировать все это внутри автомобиля. Так что у пассажиров будет полная иллюзия поездки в кабриолете. Но это еще не все. Всю вышеперечисленную информацию автомобиль может запомнить. И потом повторить. Скажем, в промозглый ноябрьский вечер где-нибудь в мегаполисе сымитировать в салоне поездку вдоль океана июльским утром.

От себя могу добавить, что, вероятно, подобные приятные путешествия можно не повторять, а иметь в машине в качестве предустановленных файлов. А путешествовать таким образом можно не только в автомобиле, но и сидя дома на диване.