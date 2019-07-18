Завод ОСК в Ленобласти намерен выйти на рынок строительства рыбопромысловых судов

Невский судостроительно-судоремонтный завод, недавно вошедший в состав Объединенной судостроительной корпорации, планирует запустить строительство рыбопромыслового флота. Заключать контракты предприятие готово уже в этом году. Об этом заявил гендиректор предприятия Евгений Кузнецов, сообщает ТАСС.

Также господин Кузнецов уточнил, что Невский ССЗ уже ведет переговоры с несколькими компаниями, занятыми в сфере рыболовства. О сроках заключения контрактов пока не уточняется.

Напомним, Невский судостроительно-судоремонтный завод традиционно строит крупные транспортные суда, предназначенные для плавания по морским и внутренним (речным) водным путям.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что рыбный промысел в Ленобласти вырос на 36%.