Рыбный промысел в Ленобласти вырос на 36%

С начала этого года в Ленобласти было выловлено 13 тыс. тонн рыбы, что на 36% больше показателя прошлого года. Об этом стало известно на III Международном рыбопромышленном форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящий момент в рыбной отрасли Ленобласти функционирует более 150 предприятий с общей занятостью около 2,5 тыс. человек. В этом году на ее развитие из регионального бюджета будет направлено на 5% больше средств, чем в прошлом — порядка 120 млн рублей. Рыбные хозяйства получат льготные кредиты и субсидии на развитие производства готовой продукции, а также на закупку кормов и современного оборудования.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в Ломоносовском районе Ленобласти будет построен комплекс по разведению рыбы за 4 млрд руб.