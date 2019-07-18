Суды с собственниками подлежащих сносу домов не повлияют на сроки строительства Большого казанского кольца

Власти Казани панируют в августе завершить судебные разбирательства с шестью собственниками домов, подлежащих сносу при строительстве Большого казанского кольца на участке от улицы Булатова до улицы Борисковская. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника общего отдела Вахитовского и Приволжского района Казани Руслан Валиев. Спор не повлияет на сроки сдачи участка, намеченные на 30 августа 2020 года, заверил чиновник.

Он пояснил, что спор идет с владельцами недвижимости из садовых товариществ, которые не согласны с размерами компенсации за снос. Они составляют от 125 тыс. до 400 тыс. руб. за сотку в зависимости от местоположения и качества строений.

Всего сносу подлежат 75 участков, из них 57 садов, 16 жилых домов и два торговых павильона. Всем собственникам, согласившимся с суммой, уже выплачены компенсации, отметил господин Валиев.

Участок Булатова-Борисковская протяженностью 800 метров является первым этапом строительства «перемычки» Большого казанского кольца от Булатова до улицы Тихорецкая протяженностью почти 2 км. Дорога должна соответствовать магистрали 1 класса. Проектом предусмотрено наличие двух полос для движения в каждом направлении с разделительной полосой шириной 9,5 м с двумя трамвайными путями. Ширина тротуара составит от 2 до 4,5 м.

Общая стоимость работ составляет 2,339 млрд руб. На 2019 год на строительство из бюджетов Татарстана и РФ выделено по 350 млн руб.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Как писал “Ъ-Казань”, подрядчиком на основе конкурсных торгов определена организация ООО «Мосты РТ».

Глеб Михайлов, “Ъ-Казань”