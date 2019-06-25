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Компания «Мосты Республики Татарстан» построит 800 метров Большого казанского кольца за 2,3 млрд рублей

ООО «Мосты Республики Татарстан» выиграло тендер на строительство участка Большого казанского кольца протяженностью 800 метров - от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисовской в Казани. Согласно документации закупки, компания стала единственным претендентом на контракт.

«Мосты РТ» построит участок дороги за 2,3 млрд руб. Проезжая часть должна быть шириной по 7,25 м в каждую сторону и состоять из шесть полос, а также иметь разделительную полосу для трамвайных путей шириной 9,5 м. Работы планируется завершить к 2020 году.

Как писал “Ъ-Казань”, федеральный центр выделил 350 млн руб. на строительство первого этапа Большого казанского кольца. Недостающую сумму на финансирование строительства в Миндортрансе получить в том же году, когда планируется сдача объекта.

По данным kartoteka.ru, ООО «Мосты РТ» учреждено в 2015 году. Компания принадлежит Айдару Ахметову. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2017 году доходы компании составили 217 млн. руб., расходы — 214,3 млн руб. С 2016 года «Мосты РТ» заключили 31 контрактов на строительство дорожных и монтажных работ на общую сумму 1,9 млрд руб.

“Ъ-Казань”


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