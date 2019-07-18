За полгода ввод жилья в Курской области вырос почти на 12%

В первой половине 2019 года в Курской области было введено в эксплуатацию 247 тыс. кв. м общей площади жилых домов — на 11,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, сообщили в областной администрации. По итогам пяти месяцев регион в Центральном федеральном округе занимает пятое место по объему выполненных работ (16,8 млрд руб.) и третье место по темпу их производства (117,8%). В течение года в регионе планируется расселить 12 аварийных домов — 11 в Курске (552 человека) и один в селе Черницыно Октябрьского района.

О застройке охранной зоны курского заповедника коттеджами — в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова