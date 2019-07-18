Компания Renault может начать сборку электромобилей в России, сообщают «Ведомости».

По данным издания, руководство французского автопроизводителя на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым обсуждало возможность господдержки для организации производства электромобилей в России. Никаких подробностей о том, какая модель может быть локализована и на каком заводе могут начать ее сборку.

Напомним, в России сейчас продаются два электромобиля Renault — Twizy (от 949 тыс. руб.) и Kangoo Z.E. (от 2,6 млн руб.). Всего за первые пять месяцев 2019 года на российском рынке было реализовано 119 новых электромобилей.