Задержанный член банды «краснодарских стрелков» отвечал за подготовку нападений

В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю прокомментировали задержание 26-летнего члена банды «краснодарских стрелков». Ранее “Ъ-Кубань” писал, что правоохранители задержали уроженца Новороссийска Кирилла Донченко, который вместе с осужденными Никитой Медведевым, Владиславом Гмырей, Дмитрием Карачкиным и Александром Муковозом мог участвовать в жестоком нападении на мужчину в Краснодаре, после чего последний получил серьезные повреждения.

В СУ СКР по краю сообщили, что задержание предполагаемого преступника произвели 17 июля сотрудники УФСБ по региону. Молодой человек скрывался на съемном жилье в Темрюкском районе. По версии следствия, 26-летний участник банды «краснодарских стрелков» совершал подготовку и создание подходящих условий для нападения на граждан. Также он отвечал за организацию сокрытия следов преступления, в том числе предметов, используемых в качестве оружия и средств связи.

В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще четверо членов преступной группировки находятся в федеральном розыске.

Дмитрий Михеенко