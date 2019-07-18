На Кубани задержали члена банды Гмыри и Медведева

Правоохранительные органы в Краснодарском крае задержали скрывавшегося почти два года 26-летнего члена банды «краснодарских стрелков». Как подтвердили “Ъ-Кубань” в органах, это уроженец Новороссийска Кирилл Донченко, который за время нахождения в федеральном розыске сменил имя и кардинально изменил внешность.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в феврале этого года Краснодарский краевой суд вынес приговор четверым членам банды «краснодарских стрелков» - Владиславу Гмыре, Никите Медведеву, Дмитрию Карачкину и Александру Муковозу.

22 августа 2017 года на улице 3-я Тихая в Краснодаре четверо осужденных, а также пятеро их сообщников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя молотки, бейсбольную биту и травматические пистолеты избили 32-летнего мужчину.

28 августа 2017 года на временном посту ДПС № 6, расположенном на Ейском шоссе, инспекторы ДПС остановили Toyota Camry под управлением Никиты Медведева. В салоне машины также находились Дмитрий Карачкин и ранее судимый Владислав Гмыря. Медведев ударом в лицо травмировал одно полицейского, а также устроил стрельбу возле поста, а затем на улице Рашпилевской в Краснодаре, где его, уходившего за рулем автомобиля от погони наряда ДПС, преследовала патрульная машина. Грырю задержали сразу же после инцидента, Медведева и Карачкина – в течение двух суток.

Дмитрий Михеенко