В Татарстане застройщики и банки заключили 11 договоров по проектному финансированию

В Татарстане 10 застройщиков и банки заключили 11 договоров на эскроу-счета, и теперь могут вести стройку по схеме проектного финансированию, сообщила на брифинге представитель Казанского кремля Лилия Галимова, пишет «Татар-информ». Всего в республике 18 из 89 банков могут работать с эскроу-счетами.

Еще 9 заявок банки уже одобрили — сейчас по ним ожидается заключение договоров. При этом, отметила госпожа Галимова, застройщики продолжают подавать по несколько заявок в разные банки из-за сложности их прохождения. «В банках на рассмотрении находятся 104 заявки по 82 объектам — 36 заявок по 14 объектам поданы одновременно в несколько банков»,— привела статистику Лилия Галимова.

В свою очередь застройщики просят ввести единую заявку на получение кредита по проектному финансированию — у девелоперов нет специалистов, компетентных в подготовке заявок в разные банки. В кредитных же учреждениях испытывают схожие проблемы.

Напомним, с 1 июля застройщики не могут привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу, пока объект не будет введен в эксплуатацию. Строительство предполагается вести за счет банковских кредитов.

Как писал “Ъ-Казань”, в этом году в регионе 149 домов, строительство которых уже началось, будут возводить по старым правилам долевого строительства, а 66 объектов — по новым правилам.

“Ъ-Казань”