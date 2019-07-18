Министр экологии Германии призвала сделать авиаперелеты дороже

По мнению министра экологии Германии Свеньи Шульце, необходимо повысить налоги на авиаперелеты для борьбы с изменениями климата. «Я считаю, что авиаперевозчики должны тоже нести издержки от выбросов парниковых газов и это должно отражаться на цене билетов,— заявила госпожа Шульце в четверг газете Rheinische Post.— Поэтому нужно, чтобы рынок авиаперевозок выплачивал справедливую цену за выбросы CO2». По ее мнению, не должно быть такого, чтобы перелет по некоторым направлениям стоил бы дешевле, чем поездка на поезде.

Госпожа Шульце отметила, что лучшим вариантом было бы подобное регулирование на европейском уровне, но Германия не должна дожидаться, пока прочие страны придут к такому решению. «Я за то, чтобы на первом этапе мы бы повысили налог на авиаперевозки в Германии. Франция идет в том же направлении»,— отметила она.

На прошлой неделе Министерство транспорта Франции объявило о планах введения с 2020 года экологического налога на авиарейсы в рамках борьбы с вредными выбросами от самолетов. Налог должен составить от €1,5 до €18 в зависимости от класса билетов и дальности перелета.

Яна Рождественская