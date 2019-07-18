Пензенский экс-замминистра транспорта получил два с половиной года колонии

В Пензенской области вынесен приговор бывшему заместителю министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексею Антипову. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере и получении взятки. Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима и лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на один год.

Как установило следствие, в октябре 2017 года Алексей Антипов пообещал одному из индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками в Пензе, что он может договориться с сотрудниками территориального отдела Государственного автодорожного надзора и сократить количество проверок. Кроме того, как признал суд, Антипов пообещал бизнесмену, что, если нарушения все же будут выявлены, он сможет помочь снизить размер штрафа, дав соответствующие указания сотрудникам контролирующего органа.

За это бизнесмен должен был систематически платить Алексею Антипову. Таким образом, с октября 2017 года по сентябрь 2018 года замминистра получил от коммерсанта 346 тыс. руб. В реальности же, как посчитало следствие, чиновник не мог повлиять на действия сотрудников другого ведомства и делать этого не собирался.

Кроме того, в октябре 2018 года заместитель министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области получил от того же предпринимателя взятку в размере 100 тыс. руб. за внесение изменений в заявки, поданные в рамках конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок, что позволило предпринимателю выиграть в аукционе.

После передачи денег чиновник был задержан сотрудниками УФСБ по Пензенской области. В отношении него возбуждены дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя).

Бывший чиновник на протяжении всего периода следствия и судебного разбирательства находился под домашним арестом.

Сергей Петунин, Саратов