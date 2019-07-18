В Ульяновской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней

ГУ МЧС России по Ульяновской области

Агентство ветеринарии Ульяновской области сообщило о новой вспышке африканской чумы свиней (АЧС) в регионе. В среду по этому поводу состоялось внеочередное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ульяновской области под руководством председателя правительства Александра Смекалина.

Очаг африканской чумы свиней выявлен на территории райцентра Кузоватово. Падеж свиней с признаками АЧС был зафиксирован 15 июля в личном подсобном хозяйстве одного из жителей Кузоватово. На следующий день предварительный диагноз был подтвержден результатами лабораторных исследований. В Агентстве ветеринарии полагают, что источник возникновения заболевания – дикие кабаны (по неофициальной информации, несколько дней назад местные егеря обнаружили в лесу трупы диких кабанов). Как сообщает Агентство ветеринарии, «создана спецкомиссия по ликвидации очага АЧС, организован круглосуточный контрольно-пропускной пост, очаг заболевания локализован». Подготовлен проект указа губернатора о наложении карантина и проект постановления правительства «об отчуждении животных в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне». Владельцам свиней второй угрожаемой зоны запрещается закупка свиней у населения, реализация живых свиней и продукции свиноводства непромышленного изготовления, запрещены также выгульное содержание свиней и пересылка свиноводческой продукции.

Ранее вспышка АЧС была выявлена в селе Сурские вершины Барышского района. Тогда также был зафиксирован падеж свиней в одном из личных подсобных хозяйств, а на территории государственного заказника регионального значения «Сурские вершины» обнаружен труп дикого кабана. Указом губернатора был установлен карантин (при этом Кузоватово попало в границы второй угрожаемой зоны). В карантинной зоне уничтожено 25 свиней. На территории 115 квартала заказника проводятся мероприятия по бескровному отлову диких кабанов. Владельцам изъятых свиней обещана компенсация.

Сергей Титов, Ульяновск