В Ульяновской области выявлен очаг африканской чумы свиней

В Барышском районе Ульяновской области зарегистрирован очаг африканской чумы свиней. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правительства региона Александр Смекалин.

Вспышка заболевания зафиксирована в селе Сурские Вершины Барышского района. Очаг африканской чумы свиней был выявлен 8 июля в одном из личных подсобных хозяйств, а также обнаружен труп инфицированного дикого кабана на территории государственного заказника регионального значения «Сурские вершины». На данный момент очаг заболевания локализован, приняты все меры для предотвращения распространения заболевания.

В районе вспышки вирусного заболевания работает противоэпизоотический отряд, установлен контрольно-пропускной пункт на выезде из населенного пункта. Россельхознадзор постановил изъять и уничтожить 23 свиньи в пределах 5 км от локализации очага. В пределах 100 км от Сурских Вершин временно запрещается перевоз, продажа живых свиней и продуктов свиноводства.

По данным правительства области, ранее в Барышском и прилегающих районах случаи африканской чумы свиней среди диких кабанов не фиксировались.

Андрей Сазонов