Владимир Путин встретится в Петербурге с руководством компании Shell

В рамках рабочей поездки в Петербург в четверг, 18 июля, состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главного исполнительного директора британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Господин Ушаков уточнил, что данная встреча планируется.

Напомним, что Shell является одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую нефтегазовую отрасль. В частности, эта компания участвует в разработке Сахалинского шельфа, а также месторождений Салымской группы в ХМАО.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что компания Shell заявила о намерении уйти из проекта «Балтийский СПГ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Shell уплыл с Балтики».